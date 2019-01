Paura a piazza di Spagna: auto in fiamme nel cuore della Capitale

di Luca Calboni

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brucia il centro della città: a piazza di Spagna a Roma è in fiamme una vettura di colore scuro. L'utilitaria, una Volkswagen Polo di colore grigio scuro, si trova sulla piazza, all'altezza della gioielleria Menichini.Ancora ignoto il motivo per cui la macchina è in fiamme. Già in azione i vigili del fuoco, sul posto insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale, che non esclude che il rogo possa essere doloso.(Foto: Nicolò Silvestri)