di Ermanno Amedei

Incendio nel palazzo dell’ex centro direzionale Alitalia alla Muratella. La struttura in disuso da tempo era abbandonata ed oggi pomeriggio alle 17.30 circa si sono viste le fiamme divampare tra il terzo e quarto piano.Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento Eur e gli agenti della polizia che indagano sulle cause. Non si esclude che qualche senza tetto possa aver trovato riparo nella palazzina.