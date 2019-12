Fiamme stamattina in un appartamento di un palazzo in via Padre Perilli, in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. L'appartamento è andato distrutto dalle fiamme. L'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. Non ci sono persone ferite o intossicate. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 13:06

