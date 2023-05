Incendio nel parcheggio di un'azienda, Jaguar completamente distrutta dalle fiamme

di Redazione web

Una Jaguar è stata distrutta, ieri sera, da un incendio divampato nel parcheggio di una azienda in via Aldo Moro nella zona industriale di Ladispoli. Le fiamme sono divampate alle 23 circa e i vigili del fuoco hanno fatto appena in tempo a domarle prima che si propagassero ad un furgone carico di materassi, parcheggiato in prossimità della macchina.

La Jaguar, però è andata completamente distrutta. Le cause sono ancora al vaglio, sul posto i carabinieri di Ladispoli.

