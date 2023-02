Incendio in un hotel del centro di Roma: a fuoco due stanze. Due feriti e 130 persone evacuate

di Redazione web

Un incendio divampato poco prima della mezzanotte ha provocato ingenti danni a due stanze di un albergo al terzo piano di via Giovanni Amendola 95 a Roma, non lontano dalla stazione Termini. Due persone sono state affidate alle cure del 118 in “codice giallo”.

Sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco

Lo si apprende dai vigili del fuoco che alle 23:45 sono intervenuti con quattro squadre, due autobotti, un'autoscala e il carro teli I 130 ospiti della struttura sono stati evacuati e il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi di stamattina.

