Incendio al Collatino: appartamento va a fuoco. In corso evacuazione del palazzo

Un appartamento al quarto piano di un palazzo al 125 di via Giuseppe Donati, zona Casal Bruciato, è andato a fuoco questa mattina per cause ancora da accertare. Sul posto ci sono ora i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno facendo sgomberare lo stabile.

Incendio scoppiato al quarto piano

I vigili del fuoco hanno raggiunto il piano in fiamme per mettere in sicurezza i residenti e iniziare le operazioni di spegnimento. Insieme a loro, anche i carabinieri che, invece, si sono occupato di far sgombrare lo stabile.

L'incendio è ancora in corso. Non si sa al momento se ci sono persone ferite o intossicate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 08:58

