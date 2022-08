Uno spaventoso incendio è divampato all'interno degli studi cinematografici di Cinecittà a Roma poco prima delle 16. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme e proteggendo le strutture non ancora interessate dal fuoco. Distrutta la scenografia di «Firenze rinascimentale». Non risultano feriti o intossicati al momento.

Un rogo, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, sta devastando gli studi del cinema di Roma. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che starebbero andando distrutte. Il fuoco sta per raggiungere anche gli studi del Grande Fratello. Sono in arrivo i vigili del fuoco per spegnere l'incendio dopo un primo intervento con gli idranti.

Roma, incendio a Cinecittà: bruciano le scenografie, colonna di fumo nero. Il fuoco minaccia la casa del Grande Fratello https://t.co/fA4z5RQ3KR — Leggo (@leggoit) August 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 17:04

