Incendio in un appartamento vicino Roma, due bambini e tre adulti salvati dai vigili del fuoco

Un, divampato per cause ancora da accertare, ha quasi completamente distrutto un: per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei, che hanno anche messo in salvo cinque persone, tra cui due bambini. È accaduto nella tarda mattinata di oggi aIl rogo è avvenuto all'interno di un appartamento al primo piano di un edificio situato in via dell'Orto di S. Maria. La palazzina, di quattro piani, non ha subito altri danni oltre a quelli prodotti nell'appartamento. Al momento dell'incendio, nell'appartamento erano presenti tre adulti e due bambini, salvati dai vigili del fuoco e assicurati alle cure del 118: le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe serbatoio e un'autoscala.