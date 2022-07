Incendio a Roma nord, le fiamme raggiungono i palazzi: la fuga dei residenti

A via Papiniano, zona Balduina, le fiamme stanno raggiungendo i palazzi e le forze dell'ordine stanno facendo evacuare tutti i residenti

L'incendio divampato dal primo pomeriggio nel 'Parco Regionale Urbano del Pineto' ha per ora interessato 5 ettari di sterpaglie. A scopo precauzionale sono state evacuate 2 abitazioni, nonché il centro sportivo The Fox'. Su attivazione del Coau del Dipartimento della Protezione Civile, un elicottero NH500 del Nec di Roma Urbe è decollato alla volta del 'Parco Regionale Urbano del Pinetò per concorrere alle attività di spegnimento delle fiamme nell'area verde compresa tra la zona di «Pineta Sacchetti» (quartiere «Balduina») e «Monte Ciocci» (quartiere «Valle Aurelia»).

Video di: Daniele Leone/Ag Toiati

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 18:31

