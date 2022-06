Incendi a Roma, anche il traffico ko: strade chiuse, caos sul Gra. Monitorato il traffico aereo

Gli incendi a Roma mettono in ginocchio anche il traffico. A causa degli incendi divampati in vari punti di Roma le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate a fornire ausilio ai Vigili del Fuoco, con delimitazione e messa in sicurezza delle aree colpite. Monitorato anche il traffico aereo, data la vicinanza di alcuni dei roghi con l'aeroporto di Fiumicino.

Maxi-incendio a Roma, 15 intossicati: esplose bombole gpl, paura sull'Aurelia

In particolare sono state disposte le chiusure in via Casalotti altezza civico 73, dove sono stati evacuati alcuni edifici, nonchè via Paolo Medolaghi, zona Casal Selce. Via Aurelia , chiusa momentaneamente per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, è stata riaperta al transito veicolare.

Sempre causa incendi, sono tuttora in atto interventi da parte della Polizia Locale , con unità del IX Gruppo Eur, in via Laurentina, dove gli agenti hanno dovuto chiudere la strada, ambo le direzioni, all'altezza di via Nazareno Strampelli. Pattuglie del VI Gruppo Torri sono invece impegnate per la messa in sicurezza e ausilio dei vigili del fuoco in via di Lunghezzina , anch'essa al momento chiusa al traffico.

Chiusa carreggiata esterna del Gra

Come comunica l'Anas, è stata anche provvisoriamente chiusa la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo «Lopez - Parco de Medici» al chilometro 59. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato al di fuori della sede stradale all'altezza del km 57,700. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

