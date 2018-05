Incendi sui bus, ecco le prove: tubi del gasolio staccati e serbatoi rotti. Il dossier in Procura

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ormai sono un caso nazionale. E sta diventando sempre più un problema difficile da gestire. Se iprendono fuoco non è per l'anzianità di servizio ma per manutenzioni frettolose, sbagliate, pezzi di ricambio made in China (o comunque non originali) e l'ombra del dolo che avanza prepotentemente.A testimoniarlo sono delle immagini ora al vaglio dellache dimostrano lo stato dei motori dei bus Atac. Al centro del problema sono i condotti ad alta pressione che portano il gasolio al motore. Nelle immagini si vede come il tubo in gomma passi davanti a una piastra che copre il motore (che sfiora i 200 gradi di temperatura...).In realtà quella parte dovrebbe passare da tutt'altra parte. Nel modo ritratto dalle foto il calore deforma la gomma e fa schizzare a pressione il gasolio nebulizzato provocando un icendio. Questo accade su un bus Iveco. Per i Mercedes (quello in fiamme alper capirci) l'ipotesi più accreditata è la mancanza di una fascetta che reggeva il condotto carburante.Ma c'è di più. Per colpa delle buche i serbatoi del gasolio si rompono. E dalle officine Atac cosa si fa? Un po' di mastice e il gioco è fatto. Anche in questo caso il risultato è tutt'altro che da manuale: crepe in bella vista e il rischio di fuoriscite di carburante ad ogni avvallamento.Non solo motori. Tra i roghi infatti si annoverano anche tre nuovi bus della serie Roma (quelli rossi, per capirci). Qui le fiamme si sprigionavano dalle ruote dei Jumbo. Il motivo? Le pastiglie freno posteriori si bloccavano e l'attrito infuocava i dischi freno, innescando un incdendio. Quei mezzi sono in garanzia e una volta segnalato il caso sono stati richiamati dalla casa madre e ora tutto funziona a meraviglia. Quando le manutenzioni ci sono i problemi scompaiono.riproduzione riservata ®