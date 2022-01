Roma, incappucciati e con bastoni in strada: ma era solo un video trap

Armati di bastoni e incappucciati. All'apparenza pronti per una rissa ma, in realtà, si trattava di un gruppo di almeno quaranta ragazzi che stavano per girare un video musicale di genere Trap. Il fatto è avvenuto ieri in un condominio di via del Commercio a Roma, in zona Ostiense.

Alcuni cittadini hanno allertato il 112 perché allarmati dalla presenza dei ragazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno identificato 18 ragazzi, di cui 13 maggiorenni e 5 minorenni. Gli altri alla vista delle forze dell'ordine sono scappati. Nel corso dei controlli è stata trovata anche una pistola scacciacani che era stata nascosta in un sottoscala.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Gennaio 2022, 17:11

