Vittime di Via di Vigna Jacobini, inaugurato il giardino dedicato ai 27 morti della strage del 16 dicembre 1998 VIDEO

A 24 anni esatti dalla strage di via di Vigna Jacobini a Roma (nella quale persero la vita 27 persone, tra cui sei bambini), alle 8.50 circa in piazza Piero Puricelli (al Portuense) si è svolta la cerimonia di inaugurazione del giardino dedicato alle vittime del crollo del 16 dicembre 1998, con disvelamento della targa toponomastica “Giardino Vittime di via di Vigna Jacobini”. Presente il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.



La giornata commemorativa è cominciata alle 8.30, quando lo stesso primo cittadino ha posizionato una corona d’alloro davanti alla targa con i nomi delle 27 vittime collocata in via Saverio Solari, angolo via di Vigna Jacobini, di fronte al luogo del crollo.

«Ringraziamo il Sindaco, Roberto Gualtieri, per aver dato seguito alla promessa che ci era stata fatta a inizio 2022, quando aveva ricevuto una nostra delegazione nel Palazzo Senatorio del Campidoglio, e il presidente dell’XI Municipio di Roma, Gianluca Lanzi, per l’impegno profuso al fine di accelerare il processo di intitolazione del giardino di piazza Piero Puricelli alle vittime di via di Vigna Jacobini» commentano i Familiari Vittime del Portuense, sigla che ha sostituito il disciolto Comitato Vittime del Portuense.



