In metro arriva la task force contro i passeggeri senza mascherina. Multe a chi non la indossa

Si corre ai ripari dopo gli assembramenti in metro (e autobus) di passeggeri a volto scoperto. In arrivo una task force di sorveglianza, con vigilanti Atac rinforzati ai tornelli della metro nelle stazioni della Capitale e controlli sui treni, per accertare l’obbligo di mascherina indossata, affidati ad agenti in borghese. Ieri si è già consumato un assaggio del “nuovo corso”.

Intorno alle 11 alla fermata di Ostiense, linea B, c’è solo un turista che non la porta, per il resto tutti coperti. E ai tornelli tre agenti controllori che vigilano di rigore su biglietti e corretto uso del dispositivo di protezione individuale. Altri sono fermi all’uscita della stazione tenendo sotto controllo la situazione. Poco dopo, alla fermata San Paolo, simile copione: vigilanza all’ingresso, sul treno incrociamo solamente due utenti con mascherina abbassata sotto al mento, gli altri – oltre una cinquantina - a bocca e naso coperti.

Spazi ampi, ma comunque in parecchi casi il metro di distanza non viene granché rispettato per sedute e posti in piedi. Passeggeri dimezzati rispetto alle classiche giornate feriali pre-pandemia, vagoni non pieni, pure in altri punti, specialmente al mattino. Molti cittadini continuano a scegliere di muoversi in auto anche per recarsi sul posto di lavoro, magari arrivando una o due ore prima per non avere l’ansia di rischiare di non trovare parcheggio nonostante il periodo estivo. Idem per andare al mare nelle vicinanze. E agosto sarà un mese di lavori.

Dall’8 al 26, linea B interrotta tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina. Saranno in vigore bus sostitutivi. Mentre proseguiranno i lavori iniziati il 13 luglio sulla linea C finalizzati al prolungamento tra Colosseo e San Giovanni. Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 04:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA