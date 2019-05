Imen Chatbouri, morta a Roma: «Uccisa perché aveva rifiutato il killer». Incastrato dai video

Imen Chatbouri è morta a 37 anni, trovata senza vita su una banchina del Tevere dopo un volo di una ventina di metri: a ucciderla sarebbe stato un uomo che era stato da lei respinto, che l'avrebbe spinta giù da Ponte Sisto, prendendola dalle caviglie mentre lei era poggiata sulla balaustra e buttandola giù nel vuoto. Secondo quanto scrive Il Messaggero, c'è infatti un sospettato per l'omicidio di Misciù, come era conosciuta Imen, ex campionessa di atletica tunisina.



La campionessa di atletica trovata morta a San Sisto



Dissolti tutti i sospetti sul fidanzato di Imen, un ragazzo olandese, decisivi per identificare il killer sono stati i filmati delle telecamere a circuito chiuso della zona: la ragazza, la notte tra il 1° e il 2 maggio è uscita da un bar di Piazza Venezia con quest'uomo, salutato qualche centinaio di metri più avanti, ma che non si era lasciata affatto alle spalle. Lui l'ha infatti pedinata, per poi assalirla e buttarla giù da quel ponte, per simulare un suicidio o un incidente: gli inquirenti procedono invece per omicidio premeditato.







«Ha affrontato un tumore con coraggio e la fine di un matrimonio. Viveva di piccole soddisfazioni...», le parole della mamma, della sorella, delle amiche, scrive Il Messaggero. L'assassino, dopo averla buttata giù nel vuoto, si è poi avvicinato al suo cadavere per portarle via il telefonino - che poteva far risalire gli inquirenti subito a lui - e per metterle sotto la testa la borsa della palestra, come un cuscino, per far credere che stesse dormendo. L'identità dell'uomo, per motivi legati all'indagine, non è stata ancora resa nota.