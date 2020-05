Il San Camillo Risponde. E i servizi medici ora volano grazie al nuovo servizio via telefono

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 14:15

Un servizio telefonico di consulenza ideato dall’Azienda ospedaliera “San Camillo-Forlanini” e de “Il Tulipano Bianco Aps”, per favorire il contatto tra utenti e i loro medici curanti con gli specialisti dell'Ospedale. E’ tutto pronto presso l’Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” per la presentazione del progetto “San Camillo risponde”, ideato dall’Azienda ospedaliera “San Camillo-Forlanini”, anche con il contributo de “Il Tulipano Bianco Aps”, che si terrà il prossimo mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 11.30 presso la Direzione generale al piano terra del Padiglione Busi.Nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e per evitare assembramenti la conferenza si svolgerà in forma telematica con i giornalisti che potranno accedervi tramite la piattaforma Zoom e i cittadini che potranno seguire la diretta sulla pagina Facebook “Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini” e sulla pagina Facebook “Il Tulipano Bianco”. Il “San Camillo risponde” è un servizio telefonico di consulenza per favorire il contatto tra utenti e specialisti del nosocomio romano. Un servizio di carattere generale per orientare l’utenza sulle modalità d’accesso al “San Camillo Risponde” dove un operatore interno fornirà contatti telefonici, indirizzi mail ed orari delle differenti Unità Operative i cui riferimenti saranno reperibili nell'apposita sezione del sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it.Alla presentazione stampa saranno presenti Fabrizio d'Alba, Direttore generale dell’Azienda San Camillo-Forlanini, Francesco Giordani, Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Il Tulipano Bianco”, Pierluigi Bartoletti della Fimmg, e Roberto Bonfili Ordine dei Medici di Ro.