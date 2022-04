Il ritorno in scena di Velia Lalli, nel weekend a Roma

La straripante Velia Lalli torna in scena. Una delle attrici più apprezzate per le sue battute pungenti e situazioni grottesche e divertenti, sull'orlo di una crisi di nervi, sale sul palcoscenico romano del Mandrione Warehouse il 9 e 10 aprile. Velia Lalli è la prima Stand Up Comedian donna in Italia. Laureata in Ingegneria Elettronica presso Roma Tre, ma nella vita ha deciso di fare la comica. L'attrice è stata una degli ospiti fissi della trasmissione "Sbandati", programma comico di Raidue condotto da Gigi e Ross. Velia vanta quattro spettacoli tutti suoi alle spalle. Ed è pronta in questo one-woman-show a soprendere e travolgere tutti.







Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:33

