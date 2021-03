Il ring di Alì a rischio chiusura. Civica-Pd: Roma Capitale si mobiliti per salvare associazionismo di base

"Salviamo lo sport di base, l'attivita fisica per tutte le eta, quello portato avanti nei quartieri, sostenendo chi organizza l'attivita negli impianti e palestre municipali, con esoneri per tasse e utenze e con voucher per gli utenti. Per questo chiediamo in una mozione, presentata ieri, che la sindaca e la Giunta si facciano portavoci presso il governo delle difficolta di tutto l'associazionismo sportivo romano, a oggi completamente ignorato rispetto ad altre attivita, chiedendo misure concrete con contributi dedicati anche per queste attivita". Cosi in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli e il capogruppo del Partito Democratico Giulio Pelonzi.

"Resistere per loro e per Roma ha la duplice valenza di salvare posti di lavoro e attivita che saranno indispensabili domani nella fase di ripartenza - spiegano - quando lo sport sara in prima fila per sostenere il benessere psicofisico delle persone, giovani e meno giovani, dopo un periodo cosi lungo di inattivita e difficolta. Non da ultimo tra le conseguenze di queste difficolta apprendiamo con dispiacere la sofferta decisione della palestra Audace Boxe di dover mettere all'asta un bene prezioso come il ring simbolo dei Giochi Olimpici di Roma 60 - aggiungono -. Una decisione da scongiurare e su cui chiediamo l'impegno della sindaca. Quel ring, dove salirono atleti del calibro di Muhammad Ali, e un simbolo della storia e dell'identita della Roma sportiva. E per questo sollecitiamo la mobilitazione dell'istituzione cittadina", concludono.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 20:49

