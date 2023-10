Il pusher in bicicletta, portava dosi a domicilio: arrestato

di Mario Antoni

Corriere della droga plurirecidivo in manette. Nell'ultimo periodo era stato arrestato già altre tre volte per spaccio di droga e rimesso in libertà. Lunedì scorso, i militari del nucleo pronto impiego della Guardia di Finanza lo hanno ammanettato ancora una volta, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I finanzieri, in servizio per la repressione del traffico di droga, hanno fermato in sella ad una bicicletta, il venticinquenne, mentre trasportava quattro involucri, contenenti 120 dosi di cocaina cotta(crack) nella piazza di spaccio di viale Giorgio Morandi 52 a Tor Sapienza. L'arresto è stato convalidato dal giudice penale della prima sezione del tribunale di piazzale Clodio Alfonso Sabella.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 06:00

