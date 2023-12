Il prefetto: «Stop antimafia a 28 imprese per gli appalti»

di Emiliano Pretto

Emiliano Pretto

Oltre 80 operazioni ad "Alto impatto” contro fenomeni quali furti, scippi o spaccio. Sessantatre alloggi occupati dell’Ater sgomberati. E ben 28 interdittive antimafia ad aziende che volevano entrare nel grande business dei lavori per il Giubileo. Sono solo alcuni dei numeri che fotografano l’attività svolta dalla Prefettura di Roma negli ultimi sei mesi, periodo che coincide quasi perfettamente con la durata del nuovo incarico ai vertici della sicurezza cittadina del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nominato l’11 maggio 2023. Fa impressione il tentativo delle mafie di mettere le mani sugli appalti legati all’Anno Santo. «Stiamo lavorando per il Giubileo- ha spiegato Giannini nel corso della conferenza di fine anno- abbiamo così deciso di incrementare le operazioni per contrastare le infiltrazioni mafiose e per questo abbiamo emanato interdittive a 28 imprese che così non potranno partecipare agli appalti». Il Prefetto, dopo aver ricordato le 83 operazioni ad Alto Impatto tra Termini, Quarticciolo e Tor Bella Monaca, ha tracciato il bilancio della gestione dell’ordine pubblico. “Le manifestazioni sono state gestite bene- ha spiegato- ma una delle più grandi sfide affrontate a Roma è stata la stagione dei concerti che hanno richiamato decine di migliaia di persone.

Venerdì 22 Dicembre 2023

