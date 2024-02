Roma, murales e degrado al Ponte della Musica. Ma il Comune ora annuncia un intervento

di Emiliano Pretto

Murales, piloni vandalizzati e scritte realizzate un po' ovunque, con le bombolette spray viola, rosso e nero. Il ponte della Musica sembra essersi trasformato in una galleria di 190 metri di squallide tag realizzate da improbabili writers. Così uno dei cavalcavia sul Tevere più contemporanei di Roma, quello che unisce l'elegante quartiere Flaminio alla zona del Foro Italico, è stato trasformato dai vandali in un luogo degradato che sembra abbandonato a se stesso. La situazione che si presenta agli occhi di un passante è sconfortante: il ponte, soprattutto la domenica mattina, è preso d'assalto da ciclisti, passanti, ragazzi sui rollerblade e donne in gruppo a lezione di pilates.

L'atmosfera è piacevole e il paesaggio delizioso, con l'affaccio sul fiume e sulla cupola di San Pietro sullo sfondo. Peccato che i frequentatori del ponte, intitolato al compositore Armando Trovajoli (noto, tra le altre cose, per aver musicato Il Rugantino), siano quasi costretti a fare uno slalom tra le decine di murales che hanno imbrattato tutti i piloni del ponte, su entrambi i lati. Scritte e graffiti sono presenti anche sui fianchi della struttura, sui portanti diagonali e sulle pareti delle asole che dal livello carrabile del ponte portano le persone, attraverso delle rampe, al piano banchina. Si tratta per lo più di scritte senza senso, in alcuni casi firme di singoli graffittari o crew (termine con cui si indicano i gruppi di writers) che nulla hanno a che vedere con la street art nel senso più alto del termine. Il colpo d'occhio è quello di un luogo terra di conquista dei vandali. La situazione attuale è il frutto di anni di mancata manutenzione, dopo l'inaugurazione della struttura, realizzata dagli studi Buro Happold e Kit Powell-Williams Architects nel 2011.

Ma ora le cose potrebbero cambiare. Leggo ha infatti contattato il dipartimento capitolino ai Lavori pubblici ed è venuto a sapere che un intervento di pulizia è previsto. E che a breve potrebbe essere comunicata la data dell'intervento.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 06:20