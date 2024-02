A Roma Il Piccolo Principe in versione musical, Hogarth e Tosca all’Auditorium

di Donatella Aragozzini

Tanti appuntamenti teatrali degni di nota, nel primo weekend di febbraio. Al Sistina arriva “Il Piccolo Principe”, spettacolo fortemente evocativo in equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione (fino all'11 febbraio), mentre al Teatro de’ Servi è in scena fino a domenica “L'uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello e il Ciak si tinge di giallo con “Sherlock Holmes – La valle della paura” di Sir Arthur Conan Doyle (da domani al 25 febbraio). Tutt'altra atmosfera al Manzoni, dove fino al 18 febbraio Edy Angelillo e Pietro Longhi portano “Montagne russe”, divertente e imprevedibile commedia francese che, tra continue sorprese e cambi d’identità, fa riflettere sulla famiglia e sui rapporti umani. Ci si commuove oggi e domani all'Altrove Teatro Studio con “Tre giorni”, storia di un giovane cui restano appunto tre giorni prima di un intervento chirurgico dall'esito incerto, tre giorni per vivere appieno una vita che, in quella sala operatoria, potrebbe spegnersi. Al Teatro Lo Spazio si ricorda stasera Giuseppe Fava, a 40 anni dalla sua morte per mano della mafia, con le vite ai margini di “Pupa e Orlando”, mentre domani e domenica è la volta del piccante “Donne senza censura”, sul conflitto tra essere e dover essere. Infine, sarà al Vascello fino a domenica l'incredibile spettacolo “L'Uomo Calamita”, che unisce circo contemporaneo, illusionismo, musica dal vivo e letteratura in una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, con spericolate acrobazie che lasciano il pubblico col fiato sospeso.

Per quanto riguarda le sette note, all'Auditorium Parco della Musica torna domani Steve Hogarth, carismatico leader della leggendaria band Marillion, mentre domenica da non perdere “D'Altro Canto”, la prima delle tre serate, ogni volta diverse, nelle quali Tosca ospita amici eccellenti con i quali conversa e duetta: tra gli ospiti del primo appuntamento, dedicato a Napoli, Serena Rossi e Peppe Servillo. Infine, al Museo del Saxofono di Fiumicino è in programma domani il concerto di Natalino Marchetti e Simone Alessandrini, dialogo insolito tra fisarmonica e sax.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 06:55