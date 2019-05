Il nuovo cartellone del teatro Eliseo di Roma: Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi

Tutta un’altra città, secondo l’idea di Luca Barbareschi (foto), direttore artistico del teatro Eliseo di Roma che così ha voluto chiamare la nuova stagione di un palco che compie 101 anni: «Roma è una città affaticata, mentre l’Eliseo è una piccola città che funziona».



Tra i pezzi forti del calendario c’è Morte di un commesso viaggiatore, con Alessandro Haber, dal 24/03 al 9/04. Alessandro Haber sarà protagonista di Morte di un commesso viaggiatore, tra i pezzi forti in programma dal 24/03 al 9/04. L’attore, intervenuto nel corso della conferenza stampa, interpreterà il ruolo del padre Willy.



«Era il mio sogno, prima non avevo mai avuto occasione. Tutto ciò ha del curioso” – ci ha confidato l’attore – “perché da ragazzo ho fatto sempre dei provini sia al teatro che al cinema, portando stranamente Morte di un commesso viaggiatore, interpretando però la parte del figlio di Willy, ovvero Biff. Tutto ciò ha dell’incredibile: mai avrei pensato di farlo da ragazzo, semmai pensavo di fare la parte di Biff, ma non di Willy. Lo facevo in vari modi: omosessuale, timido, aggressivo, malinconico. Era l’unico pezzo che sapevo a memoria. Certo ora dovrò impegnarmi perché fare Willy non è uno scherzo. Mi piace il regista che lo metterà in scena, Leo Muscato, che non conoscevo. Mi hanno detto che sia molto bravo e già diverse volte ci siamo incontrati, ha delle belle idee che insieme svilupperemo. Conosco, invece, l’attrice che farà mia moglie, Alvia Reale, che stimo moltissimo e che è imprevedibile».



Il sipario si alzerà il prossimo 19/09 con il Prologo di stagione all’Eliseo Off e al Piccolo Eliseo, con vari spettacoli a cominciare da Oleanna di David Mamet. Si entrerà nel vivo del programma il 5/11, all’Eliseo, con Scene da un matrimonio con Julia Vysotskaya e Federico Vanni per la regia di Andrei Konchalovsky, mentre il 14/11 inizierà la stagione al Piccolo Eliseo con Accabadora con Anna Della Rosa e la regia di Veronica Cruciani.



Tra gli spettacoli più significativi dell’Eliseo: dal 19/11, La tempesta di Shakespeare, con Eros Pagni e la regia di Luca De Fusco; dal 17/12, Il cielo sopra il letto di David Hare con Luca Barbareschi (che cura anche la regia e l’adattamento) e Lucrezia Lante della Rovere; dal 21/01, Re Lear con Glauco Mauri e Roberto Sturno; dal 4/02, Vetri rotti di Arthur Miller con Elena Sofia Ricci e la regia di Armando Pugliese; dal 18/02, I ragazzi che si amano di Jacques Prévert con Gabriele Lavia; dal 3/03, Il costruttore Solness di Ibsen con Umberto Orsini. Tra gli spettacoli più significativi del Piccolo Eliseo: dal 28/11, Non farmi perdere tempo di Massimo Andrei con Lunetta Savino; dal 9/01, Zero di Massimiliano Bruno; dal 23/01, Le braci di Sandor Marai con Renato Carpentieri; dal 13/02, Giusto la fine del mondo di Jean-Luc Lagarge con Anna Bonaiuto; dal 31/03, Paolo Borsellino essendo Stato di e con Ruggero Cappuccio.



Teatro Eliseo via Nazionale 183 ROMA, info e abbonamenti 06.83510216 – www.teatroeliseo.com Lunedì 27 Maggio 2019, 06:45

