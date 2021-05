Il master dell'assessore di Roma, polemiche sul relatore: è l'ad dell'Atac. Anzaldi: «Messa invii ispezione»

Il relatore del master dell'assessore è il manager scelto dalla sindaca Virginia Raggi per guidare l'Atac, la capitolina del trasporto pubblico. La notizia, anticipata da Repubblica, non è passata inosservata tanto che il deputato di Italia Viva componente della commissione Cultura alla Camera, Michele Anzaldi, chiede alla ministra dell'Università Messa un'ispezione. "L'assessore al Bilancio del Comune di Roma, che amministra un bilancio miliardario superiore anche a molti ministeri, negli ultimi mesi ha avuto il tempo per frequentare un master universitario. E' possibile? La ministra dell'università Messa ordini un'ispezione alla Luiss", lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva componente della commissione Cultura alla Camera, Michele Anzaldi.

L'assessore Lemmetti, che si occupa anche di municipalizzate, discuterà il master sabato mattina e il relatore sarà Gianni Mottura, l'amministratore unico di Atac. "L'ultima beffa del disastro Raggi: l'assessore Lemmetti si specializza grazie all'Ad Atac Mottura relatore della tesi che discuterà sabato. I traguardi raggiunti dall'attuale giunta riguardano successi personali mai gli interessi dei romani. Roma merita di più #CambiamoSindaco", scrive su Twitter il segretario del Pd Roma Andrea Casu.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA