Il Lazio torna in zona arancione da martedì: riaprono le scuole, ma le superiori restano in Dad

Ora è ufficiale: il Lazio torna in zona arancione, e da martedì si torna a scuola in presenza. A dirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che durante la conferenza stampa con il premier Mario Draghi ha detto che «il Lazio ha avuto dati in miglioramento e nelle prossime decisioni il Lazio sarà arancione e questo avverrà a scadenza naturale dell'ordinanza vigente».

Nel Lazio le scuole (fino alla terza media) riapriranno dunque in considerazione del fatto che l'ordinanza che ha decretato il rosso per la Regione scade lunedì 29 marzo a mezzanotte. La precisazione è arrivata dalla Regione Lazio che sottolinea che le scuole saranno aperte dall'asilo alle medie, mentre le scuole superiori resteranno in Dad. Dunque lunedì, trovandosi ancora in zona rossa, nel Lazio le scuole saranno chiuse.

