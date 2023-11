Il Kazakistan la rilascia: incubo finito per Amina

«Ci sono stati momenti drammatici durante la mia prigionia. Ora non vedo l'ora di tornare in Italia. Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare». Sono state le prime parole dopo la liberazione, da parte di Amina Milo, la 18enne pugliese rilasciata ieri, dopo tre mesi di detenzione ad Astana, in Kazakistan. «È successo tutto all'improvviso - ha raccontato - A un certo punto mi hanno detto “prendi le tue robe e vai via”. E per me è stata una gioia indescrivibile. Ora non so ancora quando potremo ripartire, dobbiamo completare altre cose».

Quindi, in un video-messaggio, i ringraziamenti: «Ciao Italia.

