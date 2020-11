Mirko Coratti prosciolto: «Non fu corruzione»

Il gup ha prosciolto dalle accuse di corruzione e finanziamento illecito l'ex presidente del consiglio comunale, Mirko Coratti. Il procedimento era scaturito da uno dei filoni di indagine nata dalle dichiarazioni dell'immobiliarista Sergio Scarpellini, morto il 20 novembre del 2018.



Secondo l'accusa Coratti ha vissuto per anni, in cambio di favori all'imprenditore, in un appartamento di proprietà di Scarpellini, nella zona di piazza Cavour, senza pagare l'affitto risparmiando così una cifra «non inferiore a 218 mila euro».«Accogliamo con viva e profonda soddisfazione questo pronunciamento - commenta il difensore Fabio Viglione -, pienamente liberatorio da parte del gup Paolo Scotto di Luzio che ha ritenuto così insussistenti le accuse al punto da considerare inutile finanche la celebrazione di un dibattimento».

