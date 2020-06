Il giardino di Dany, domenica 14 giugno a Roma il mercatino benefico per il parco memorial

Un parco per Dany. Domenica 14 giugno dalle 15 alle 20 in via Mattè Trucco a Roma si svolgerà un mercatino di beneficenza per raccogliere fondi in favore dell'associazione Il giardino di Dany. La onlus è dedicata a Daniele, 27 anni, scomparso lo scorso 21 dicembre dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'associazione ha adottato dal Comune di Roma un parco pubblico di quattro ettari in stato di degrado. L'intero incasso sarà devoluto per il ripristino del parco ribattezzato Dany Park.



L'artista scultrice Consiglia Marino metterà in vendita alcune sue opere. Anche le figlie della Marino, Antonella e Mariarosaria Marziali, daranno il loro contributo mettendo in vendita oggetti etnici, borse, bracciali, orecchini, pochette.



«Il nostro progetto - spiega in un comunicato l'associazione - è quello di ripulire il parco, tagliando l'erba e piantando alberi. Vogliamo installare panchine, lampioni fotovoltaici, creare un area giochi per bambini e un area cani per i nostri amici a quattro zampe, il tutto in memoria del nostro Dany. Da parte del Comune di Roma abbiamo ottenuto l'installazione di una fontanella pubblica». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 22:25

