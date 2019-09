Il Festival del Rum fa tappa al Singita: un party da urlo in riva al mare

Fine settimana all'insegna del Rum al Singita Miracle Beach di Fregene. Sabato e domenica infatti nello storico stabilimento del Litorale andrà in scena un Party tropicale all’insegna del Rum. Le danze si aprono sabato alle 16.00 con Rum Cocktails e ritmi caraibici, mentre in un angolo degustazione si potranno assaggiare in anteprima alcuni Rum.



Durante il party sarà possibile anche ricevere tutte le informazioni su Showrum, il Festival del rum che il 13 e 14 Ottobre 2019 sarà nella Capitale presso A.Roma Lifestyle Hotel con una drink list per tutti i palati. Un viaggio a sorsi di cocktail al Rum: dai grandi classici che hanno fatto sognare insieme a scrittori e pirati, passando per le bevande tradizionali dei Paesi del Rum, fino ad arrivare alle rivisitazioni e ai Signature Cocktail creati ad hoc per ShowRUM. Giovedì 12 Settembre 2019, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA