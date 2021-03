Il consigliere M5S "ritocca" il tombino con Paint: decine di commenti, poi rimuove il tweet

A pochi mesi dalle elezioni comunali a Roma, il dibattito del giorno sposta l’attenzione sui tombini, perennemente accusati di essere causa di ogni allagamento per le strade della Capitale ad ogni bomba d’acqua. E a cascare nel ‘trappolone’ dei social è un consigliere del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara: dopo che un account Twitter (‘Battaglia persa’) ha postato la foto di un tombino intasato dopo la posa dell’asfalto, Ferrara ha risposto con la foto dello stesso tombino, ma con le griglie “liberate”.

Peccato che - come hanno notato subito decine di utenti - si trattava praticamente della stessa foto, ma modificata in maniera abbastanza rudimentale, con Paint. «Dovete aspettare la fine dei lavori, non stiamo mica ai tempi di Alemanno o Marino», aveva scritto Ferrara, che ha poi rimosso il tweet per via della raffica di commenti di scherno di chi aveva notato il trucco. «Era una risposta ironica a un messaggio ironico di un account di Italia viva…», si è giustificato in seguito.

