Il Comune tira dritto: arriva il bando per 12mila banchi

di Emiliano Pretto

Un bando per riassegnare tutte le postazioni degli ambulanti della Capitale entro il 2024 e per mettere fine a situazioni di degrado in angoli di pregio del centro. Questa la situazione a Roma, una delle città a più alto tasso di ambulanti d'Italia, a poche ore dall'approvazione della nuova legge sulla concorrenza voluta dal Governo. Un testo promulgato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattatella, che però ha evidenziato «rilevanti perplessità di ordine costituzionale» proprio sulla proroga di 12 anni delle concessioni agli ambulanti voluta dell'esecutivo. Un periodo ritenuto «eccessivo e sproporzionato». Roma, dunque, non si allinea alle indicazioni nazionali che vanno nella direzione di permettere di confermare la situazione esistente. Le 12mila postazioni di ambulanti in città saranno assegnate entro quest’anno con un bando che sarà preceduto da 15 Piani sul Commercio, uno per ogni Municipio, e che avranno lo scopo di trovare le aree più adatte alle postazioni. «Andremo a bando- ha confermato a Leggo l'assessora comunale allo Sviluppo Economico, Monica Lucarelli- Una decisione che avevamo preso dopo la pronuncia del Consiglio di Stato contro le proroghe di ottobre e a cui la lettera del Presidente Mattarella dà ancora più forza.

Sullo sfondo resta la situazione dei balneari, un'altra categoria per cui da anni l'Ue chiede la messa a bando delle concessioni. La Regione Lazio, che sta affrontando la situazione con la vicepresidente e assessora allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per ora resta in attesa delle decisioni del Governo, «previste a giorni». Per ora resta di riferimento la norma contenuta nel decreto milleproroghe del 2022 che prevedeva una proroga delle concessioni fino al 2025.

Giovedì 4 Gennaio 2024

