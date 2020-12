Il Comune dichiara guerra ai balneari: all’asta 37 stabilimenti di Ostia

Una brutta sorpresa sotto l’albero di Natale per i gestori degli stabilimenti balneari di Ostia. Il Comune di Roma, infatti, ha pubblicato due giorni fa un bando per l’affidamento delle concessioni che scadranno il prossimo 31 dicembre, per una sola stagione, di 37 stabilimenti.

Il bando prevede che le domande per le concessioni siano presentate sulla piattaforma digitale Tuttogare entro le ore 12 del 15 marzo e che la partecipazione sia valida per uno solo dei 37 lotti. Nella lista compaiono stabilimenti balneari storici e molto noti, come il Kursaal, il V-Lounge, il Nauticlub di Castelfusano, la Mariposa, il Plinius e Peppino a Mare. Il criterio principale per l’assegnazione sarà quello del maggiore interesse pubblico e la scelta sarà di natura tecnica e non basata sulla convenienza economica, dal momento che il canone demaniale è già prefissato per ogni stabilimento.

I balneari, però, non ci stanno e promettono battaglia: per loro, il bando del Campidoglio è una vera e propria dichiarazione di guerra. Questo perché la scelta dell’amministrazione Raggi risponde alla normativa europea stabilita dalla direttiva Bolkestein del 2006, che esclude il rinnovo automatico delle autorizzazioni, e va addirittura contro la politica del Governo Conte, che con il decreto Rilancio del luglio scorso aveva approvato il prolungamento delle concessioni balneari fino al 2033. «Siamo allibiti a dir poco - dice Edoardo Moscara, Vicepresidente SIB-Confcommercio - Abbiamo già contattato i nostri legali per i ricorsi, ma ci siamo trovati all’improvviso con una normativa comunale che contrasta quella statale e c’è il rischio di perdere moltissimi posti di lavoro». Si profila quindi, all’orizzonte, un possibile scontro politico interno al M5S, da solo alla guida di Roma e in coalizione al governo del paese. Inoltre, come se non bastasse, il bando risulta essere un fulmine a ciel sereno dal momento che il Piano di Utilizzazione degli Arenili del litorale romano non è ancora stato approvato dall’Assemblea Capitolina.

