Il Colosseo si colora di viola per la lotta contro l'epilessia

Lunedì 10 febbraio il Colosseo di Roma si è acceso di viola contro l' epilessia. L'iniziativa, organizzata dalla Lice (Lega italiana contro l' epilessia), ha l'obiettivo di «accendere una 'luce speciale contro le false credenze e lo stigma e supportare la ricerca scientifica». Sono oltre 500 mila le persone che in Italia convivono con l' epilessia in Italia, e circa 50 milioni i casi nel mondo.



«La solidarietà si propaga. #liberalaricerca» è il claim che Lice lancia quest'anno «per sottolineare come il futuro di questa importante patologia neurologica vada costruito ogni giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. Un gesto solidale, infatti, può diventare contagioso e fare la differenza» nella vita dei pazienti e delle loro famiglie. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 23:09

