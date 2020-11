Il Campidoglio apre le Ztl, ma chiude 2 stazioni metro

Riaperte le Ztl nel centro di Roma. Da sabato scorso fino al prossimo 3 dicembre i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo sono disattivati h24 per tutta la settimana. Dopo oltre due mesi di appelli, gridi di allarme e proteste da parte di commercianti, ristoratori e cittadini romani, la sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che prevede l’apertura delle Ztl per agevolare gli spostamenti in città in questa fase dell’emergenza sanitaria.

«Una decisione che vuole rappresentare una boccata d’ossigeno per l’economia del territorio e per il tessuto produttivo della capitale - ha commentato il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito - Un segnale forte per cercare di evitare la desertificazione e andare incontro alle attività degli imprenditori che non solo sono in grande sofferenza ma rischiano addirittura la definitiva chiusura». Le telecamere, spente il 9 marzo per permettere a chi lavorava durante il lockdown di raggiungere gli uffici e per supportare il commercio, erano state riaccese il 31 agosto, scatenando l’ira delle diverse categorie.

«Finalmente l’amministrazione ha dato ascolto alla nostra richiesta in questo momento di grande difficoltà economica e sociale. Meglio tardi che mai. Ora il provvedimento venga prorogato almeno fino a fine anno», ha commentato il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco. «Un piccolo passo che darà una boccata d’ossigeno al commercio del centro storico - ha osservato Claudio Pica, presidente Fiepet-Confesercenti Roma e Lazio - Affinché abbia un effetto più marcato e di aiuto concreto il provvedimento sia esteso al 31 dicembre». Intanto nella Capitale è scattato il piano per evitare assembramenti nel fine settimana. Sabato e domenica, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dalle 10 alle 20, sono state chiuse le stazioni della linea A della metropolitana Spagna e Flaminio per contenere la diffusione del contagio.

