Euro 2020, a Roma Inghilterra-Ucraina. D'Amato: «I tifosi Gb devono rispettare la quarantena»

Euro 2020, allo stadio Olimpico di Roma si disputerà Inghilterra-Ucraina, valida per i quarti di finale. Si pone però la questione Covid, con la variante Delta ormai stradominante nel Regno Unito e Alessio D'Amato che gela i tifosi pronti ad arrivare nella Capitale per la sfida di sabato prossimo: «Tutti devono rispettare la quarantena».

L'assessore alla Salute della Regione Lazio, infatti, ricorda le norme attualmente in vigore e si dimostra intransigente: «A Roma arriveranno ancora tifosi dall'estero per Inghilterra-Ucraina, ma per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, resta valida l'ordinanza di quarantena di cinque giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna. E la quarantena deve essere rispettata».

