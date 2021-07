IED Roma per AltaRoma fashion Runway con Explosion

La settimana romana di AltaRoma, è anche dedicata ai giovani creativi. L'appuntamento per Il Fashon show 2021 dello IED Moda di Roma, è per mercoledì 7 luglio alle ore 19:00, al teatro dieci di Cinecittà, con Explosion, sfilata dei giovani talenti emergenti che si dletteranno sulla passerella di AltaRoma Fashion Runway. "Explosion è la forza magnetica che ci trascina al di fuori - commenta Paola Pettacini,Direttrice IED Moda Roma - generando reazioni a catena. In tempi come questi, chi lavora con la creatività e la moda ha l'occasione di trasformare le dissonanze in connessioni inattese e mettere in luce le particelle di una nuova, fluida, energia che si libera nella passerella".

Questo evento è l'occasione per far vedere al pubblico le collezioni realizzate come progetto di tesi dai dodici migliori diplomati degli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. I capi sono il riusulato di un lavoro creativo di tre anni, di studi e di passioni per la moda. Tutto questo sarà visibile anche in diretta straming su digitalrunway.altaroma.it.

La sfilata Explosion vuole raccontare colori e tendenze future, in uno sguardo fresco ed orginale dei giovani talenti che spaziano dal prêt-à-porter, all'haute couture fino alla lingerie, in un viaggio evocativo fra memoria soggettiva e distruzione dei canoni estetici pre - esistenti.

I protagonisti di queste collezioni saranno:Mattia Russo, Silvia Felli, Matilda Menozzi, Michela Martino, Alessia Giacchetta, Lorenzo D'Aquilo, Leonardo Maria Nanni, Marco Gabriele, Federica Galletta, Isabella Mazzei, Matteo Minciarelli e Cristian Rizzo; i capi sono impreziositi dagli accessori e dai gioielli creati da Alice Pietrantoni, Domitilla Camponeschi, Andrea Miniero, Emanuela Fletzer, June Wu e Elena Capriotti. Modella di eccezione sarà Martina Sambucini, Miss Italia 2020.





Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 15:57

