IDI, da oggi le prestazioni sanitaria potranno essere pagate con PagoPA

Pagare una visita medica in tutta sicurezza, senza recarsi allo sportello, da oggi all’IDI si può. L’IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata - prosegue la “rivoluzione digitale” che ha già visto l’introduzione di importanti novità al servizio dei pazienti quali il sistema di prenotazione di intelligenza artificiale “voice bot” ed il nuovo sistema di prenotazione online sul sito IDI.IT.

Oggi compie un ulteriore passo in avanti con l’estensione dei pagamenti attraverso la nota piattaforma digitale PagoPA, Concretamente, grazie a questo accordo, sarà possibile pagare direttamente le prestazioni sanitarie fornite dall'Istituto con un semplice clic sia da casa o con il cellulare tramite l'applicazione IO, oppure recandosi in uno dei numerosi esercizi della rete commerciale aderente al circuito (tabacchi, bar, ricevitorie, altri esercizi commerciali convenzionati).

I pazienti che useranno questo strumento, a fronte del pagamento di una minima commissione prevista dal sistema di pagamento PagoPA, seguiranno percorsi di accettazione dedicati e più rapidi che consentiranno di arrivare in ospedale appena prima della prestazione. Il pagamento della prestazione sanitaria, attraverso questa nuova piattaforma, permetterà inoltre al paziente di avere un tracciamento del proprio pagamento, certo di poter pagare in sicurezza grazie all’applicazione delle normative in materia di privacy garantita dal sistema. Naturalmente l’IDI garantirà ai propri pazienti le tradizionali forme di pagamento alle casse attraverso contante, carte bancomat, carte di credito e bonifico bancario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 12:59

