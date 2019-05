Iari, un amore senza confini

Iari, malore fatale a 21 anni. La mamma: «Grazie a Roma riposerà in Ucraina»

Si attacca sempre Roma. Si infanga il nome della Capitale prendendo a pretesto la rabbia di alcune frange di quartiere anti-rom. Ma la Città Eterna non è quella degli scontri a Torre Maura o Casal Bruciato: Roma è soprattutto quella che sta aiutando la mamma di Iari a seppellirlo in Ucraina. Una mobilitazione di solidarietà. Un amore senza confini e senza passaporto. Il cuore dei romani è quello che batte in storie come queste. Che nonostante il dramma di un lutto trovano il lieto fine a dispetto del destino.