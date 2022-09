Spring Attitude all’Antica Roma a Cinecittà: il festival internazionale di musica porta sul palco Calibro 35, Ellen Allien e giovani emergenti

di Sabrina Quartieri

A un estremo del tavolo lei, Whitemary, al secolo Biancamaria Scoccia, producer e musicista jazz amante dell’elettronica, col suo look stravagante tra capelli black and white, camicia oversize carta da zucchero e pantaloni a scacchi, a rappresentare i performer under 35 e le donne; all’altro lembo, lui, Tommaso Colliva dei Calibro 35, con la sua borraccia accanto e un outfit da astronauta, con quella tuta spezzata color azzurro acceso. Salito su un treno da Milano alle sette pur di non mancare all’appuntamento a Roma di oggi che, con lui, racconta l’anima più live della line up. Eppure, nonostante le divergenze artistiche, sono entrambi lì, insieme per presenziare alla conferenza stampa di Spring Attitude - il festival internazionale di musica e cultura contemporanea che firma la sua undicesima edizione e che sta per tornare come evento di fine estate. Perché unire le differenze musicali, i generi, le età e i gusti è da sempre un obiettivo al centro del progetto Spring Attitude, nato per animare le serate capitoline con l’elettronica e arrivato ad accogliere sonorità pop, indie e sound che con l’elettronica riescono a mescolarsi al meglio.

Inedito per il festival che va in scena nel VII Municipio è il set. Ovvero, uno dei luoghi più simbolici di questo quadrante della Capitale periferico: gli Studi di Cinecittà, in particolare l'area dell’Antica Roma ospiteranno quello che si preannuncia un appuntamento sold out (restano da vendere alcuni ticket della prima giornata). Atteso venerdì 16 e sabato 17 settembre, anticipato giovedì 15 da una serata inaugurale all’Alcazar Live e, ancora prima, dal live del 10 all’auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, di Ólafur Arnalds in collaborazione con Romaeuropa festival, Spring Attitude vanta una line up che è orgoglio del direttore artistico Andrea Esu che, annunciandola, ha espresso il desiderio di «trovare finalmente una casa per una manifestazione nomade che cresce in termini di partecipazione di artisti e di pubblico, sempre meno solamente romano». La conferenza ha poi dato il via a un interessante dibattito sulla necessità di creare più spazi per la cultura.

Nel territorio intorno a Cinecittà dove si è tenuto l'incontro, il presidente del VII Municipio Francesco Laddaga e l’assessore alla Cultura del VII Municipio Riccardo Sbordoni, in qualità di relatori, hanno raccontato il lavora già avviato a questo scopo e, a tal proposito, si sono detti «soddisfatti di ospitare un festival internazionale come Spring Attitude, perché è di grande qualità e costituisce un volano per il turismo nella Capitale» (il 50% degli abbonamenti alla kermesse è stato acquistato da non romani). «Sono felice di partecipare a qualcosa di bello», ha esclamato Tommaso dei Calibro 35, che per il live in calendario si prepara a far conoscere anche brani inediti e mai registrati ispirati ai capolavori meno noti del suo grande Maestro Ennio Morricone. Frequentatrice del festival da ben dieci edizioni e oggi protagonista con la sua elettronica della line up, Whitemary invece, prima di esprimere la gioia di essere artista in calendario, ha voluto condividere una preoccupazione da giovane producer e artista donna: «A Roma per la sua vastità non è facile creare le connessioni che sono fondamentali per chi fa parte del mondo dell’arte. Mancano spazi. Spring Attitude è il contenitore che è capace di crearle e facilitarle, offrendo il palco ad artisti acclamati ma anche a emergenti che altrimenti sarebbe difficile intercettare. Questo avviene con la costante ricerca che c’è dietro, l’aspetto che più mi piace del festival».

Grazie al progetto Genera di Brando Giannoni, socio di Esu e di Claudia Gianvenuti per Spring Attitude, gli under 35 quest’anno avranno infatti un palco dedicato solo a loro. Ma veniamo alla line up: venerdì 16 settembre in cartellone ecco The Blessed Madonna; Cosmo ; Centomilacarie; Ditonellapiaga; Fulminacci, Iosonouncane; Red Axes; 72 Hour Post Fight, firmato da Fight Pausa e Palazzi D’Oriente. Sabato 17 settembre si alterneranno: i Calibro 35, Ellen Allien, i Nu Genea; i Post Nebbia; Marco Castello; Venerus e Whitemary. Giovedì 15 settembre l’opening di Spring Attitude è all’Alcazar Live con Todd Terje, The Ladder Cloud Thing, Ceri e Ginevra Nervi. Infine, una notizia utile per raggiungere il festival senza stress e nel segno della sostenibilità: Mobility Partner di Spring Attitude è FREE NOW, l’app con cui spostarsi attraverso taxi, eBike, eScooter, eMoped e car sharing, che offre un esclusivo buono sconto del valore di 10 euro valido fino al 18 settembre sulle prime due corse (per ottenerlo basta inserire il codice FNXSA all’interno dell’app). Biglietti e abbonamenti disponibili su DICE.

