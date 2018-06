I Circoli Storici nella fossa del Circolo Canottieri Lazio: Tra i tesserati anche il ct della Nazionale Roberto Mancini

TROFEO 'BABBO VALIANI':

Scoppia l'estate in riva al Tevere e, come di consueto è un'estate di sport, passione e divertimento, scandita dallaLo storico torneo di calcetto dei circoli, presentato oggi aldal 25 giugno al 23 luglio vedrà 35 squadre contendersi il trofeo nelle categorieQuattro partite al giorno, nove Circoli in gara: Circolo Canottieri Lazio, Circolo Canottieri Aniene, Circolo Canottieri Roma, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur, Tennis Club Parioli e new entry di quest’anno Circolo Canottieri Tirrenia Todaro (cat. Assoluti).«Dopo il tutto esaurito dello scorso anno – dichiara- puntiamo allo stesso obiettivo in questa edizione, proseguendo sulla via delle novità e dell'ampliamento della manifestazione. Quest'anno, dopo l'introduzione del padel nella 52esima edizione, avremo per la prima volta un torneo dedicato agli Under 15. E non si tratta di novità da poco: cercavamo un modo per esaltare il concetto di famiglia e il respiro generazionale tipico del tessuto sportivo di un circolo e così abbiamo pensato di farlo aprendo alle squadre dei nostri figli. E sarà un piacere per tutti noi assistere all'alternarsi di padri e figli nella leggendaria “fossa” del C.C. Lazio. I Circoli in gara appartengono all’associazione dei Circoli Storici della Capitale, rappresentano le oltre novemila famiglie che si impegnano nella diffusione della pratica sportiva».La grande attesa è per due “Diez” - numero 10 - che hanno fatto la storia del calcio mondiale:Sono soci del C.C. Aniene e la domanda è d'obbligo: scenderanno in campo con le rappresentative del loro circolo? Proprio durante la conferenza stampa di questa mattina è arrivata la conferma: il CT dell’Italia Roberto Mancini ci sarà.Nel frattempo non hanno resistito al richiamo del torneo l'ex laziale Mimmo Caso, in campo con la Tevere Remo nel torneo Over 60. In campo anche due altri ex biancocelesti come Stefano Fiore (CC Roma) e Dario Marcolin (TC Parioli), mentre il CT Eur potrebbe schierare 'ex Empoli e vice di Luciano Spalletti all’Inter, Daniele Baldini. Rilevante la partecipazione di un'istituzione del calcio a 5 come Andrea Rubei, che giocherà nel Ct Eur sia il torno Over 40 che Over 50, mentre Paolo Minicucci, fuoriclasse della disciplina ed ex ct della Nazionale Under 21 di calcio a 5 vestirà la maglia della Canottieri Roma. Tra i giocatori che hanno fatto la storia del calcio a 5 internazionale, prenderanno parte al anche Marco Angelini (Sporting Eur), Luca Ippoliti con la (C.C. Lazio) e Diego Tavano (C.C: Aniene).È senza dubbio il trofeo più prestigioso per ciò che simboleggia: tradizione, continuità, rivalità sportiva. Una sorta di Graal del calcetto romano che va al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. il Trofeo è dedicato a uno dei padri della disciplina Gustavo "Babbo Valiani” e all'inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, la C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore, lo Sporting Eur nell'edizione della scorsa estate.TORNEO UNDER 15: la Next generation che lo scorso anno scalpitava e primeggiava, quest’anno avrà un torneo dedicato. La Classe 2003 si sfiderà a partire dal 25 giugno alle ore 16.40. Cinque i circoli in lizza: CC Aniene, CC Lazio, CC Roma, CT Eur, RCC Tevere Remo. La finale si disputerà il 28 giugno.MAN OF THE MATCH CORRIERE DELLO SPORT: Al termine di ogni partita verrà decretato l’Uomo partita che riceverà un abbonamento gratuito per 90 giorni al Corriere dello sport on line.PREMIO “GUANTO HAI PARATO-HO SOCCER”: Anche i portieri avranno il loro momento di gloria: durante le partite i migliori numeri uno verranno premiati con un paio di guanti professionali “Ho Soccer”.Non solo calcio a 5, comunque. Proprio accanto alla “Fossa”, si disputerà anche la terza edizione dellariservato alla sola classe Over 35. In campo lunedì 25 giugno alle 20.00 per il primo match Corte dei Conti vs CC Aniene.