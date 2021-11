I Am Learning, domani a Roma l'evento 'Inflazione e investimenti: impatto su economia reale e investitori istituzionali'

“Inflazione e investimenti: impatto su economia reale e investitori istituzionali”. La ricerca, a cura di Alessandra Ghisleri, socio fondatore di Iam Learning Network, verrà presentata in occasione dell’evento in programma martedì 30 novembre a Roma, presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari Camera dei Deputati la Sala Tatarella in Via degli Uffici del Vicario 21, a partire dalle ore 09:30.

Iam Learning Network (Institutional Asset Management Learning Network), che vede come Presidente e socio fondatore Stefano Ronchi, nasce per rispondere all’esigenza di garantire l’incontro tra Investitori Istituzionali e Asset Manager attraverso dei percorsi formativi dedicati. Alessandra Ghisleri, oltre a presentare la ricerca: “Inflazione e investimenti: impatto su economia reale e investitori istituzionali” fornirà nel corso della mattinata anche i risultati ottenuti.





Per tutti gli aspetti tecnici interverrà Christian Lamonaca, partner di Silaw, Studio Legale Tributario Internazionale, ed esperto di fiscalità e finanza internazionale: “Sono lieto di essere parte di questa importante iniziativa che ha visto impegnati e coinvolti gli amici di Iam Learning Network e di TeleAmbiente, che ringrazio per l’impegno profuso”. E aggiunge: “Sono sicuro che l’intervento delle istituzioni, unitamente a quello degli investitori, apporterà un grande valore e sarà l’occasione per un costruttivo confronto sulla crescita e sul futuro dell’economia reale italiana”.

Nel corso dell’evento ci saranno dibattiti tra investitori istituzionali e riflessioni anche da parti politiche con gli interventi dell’On. Anna Ascani, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Sen. Andrea de Bertoldi, Segretario Commissione Finanze e Tesoro, Sen. Armando Siri, Lega, On. Luca Squeri, Membro Commissione Attività Produttive e l’On. Davide Zanichelli, Membro Commissione VI Finanze

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA