Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, Laura Duchi, Presidente di GS Bancari Romani, affiancata dai conduttori di Rai Radio 2 Mauro Casciari e Silvia Boschero, ha presentato la 45^ Edizione della Huawei RomaOstia, la mezza maratona più partecipata d’Italia l’unica, che per il settimo anno consecutivo si fregia della Gold Label, massimo riconoscimento della IAAF. Alla presenza delle Istituzioni, degli enti organizzatori, atleti e dei Partner, sono state illustrate le numerose e significative novità della gara in calendario il prossimo 10 marzo. Nel corso della conferenza il patron Luciano Duchi ha svelato i nomi di alcuni degli atleti che saranno protagonisti della gara, Daniele Meucci e Stefano La Rosa in campo maschile; Valeria Straneo e l’israeliana Lonah Chemtai Salpeter renderanno la 45a Edizione della Huawei RomaOstia altamente qualificata dal punto di vista tecnico. Ospite d’eccezione, Daniel Fontana, pluricampione di Ironman, che ha presentato la maglia ufficiale della 45^ Huawei RomaOstia disegnata da Brooks, Technical Partner della manifestazoine. Percorso speculare a quello degli scorsi anni, i primi 3 km e 600 metri si snoderanno all’interno dell’Eur, e poi la via Cristoforo Colombo con arrivo sul Piazzale Cristoforo Colombo, la famosa Rotonda sul mare dei romani. Onde e griglie in partenza rispetteranno lo schema consolidato negli anni che assicura agli atleti l’assegnazione del numero di pettorale fatta esclusivamente sulla base dei tempi ottenuti, dichiarati e controllati.



LA 5 KM NON COMPETITIVA “EUROMA2 RUN”

Confermata la gara non competitiva sulla distanza di cinque chilometri, la EUROMA2 RUN che parte in coda alla gara competitiva e arriva nel Centro Commerciale di Euroma2. I dettagli inerenti al percorso e alle iscrizioni saranno definiti nei prossimi giorni.

LA ROMAOSTIA SCHOOL RUN

Novità del 2019, realizzata in collaborazione con OPES, sarà l’edizione zero della SCHOOL RUN, già sperimentata positivamente alla Milano Marathon, dove ha raccolto diecimila partecipanti, e dedicata ai bambini, ai ragazzi e ai loro accompagnatori (genitori, familiari, insegnanti). I dettagli inerenti al percorso e alle iscrizioni saranno definiti nei prossimi giorni.

IL CHARITY PROGRAM

Per la 45^ Hauwei RomaOstia Half Marathon è in fase di definizione anche un progetto di solidarietà che coinvolgerà alcune Organizzazioni No Profit. Tra queste in particolare Never Give Up - attiva per la lotta contro l’anoressia e la bulimia (prima causa di morte tra gli adolescenti) – e Komen per la lotta ai tumori del seno. Alcune Organizzazioni potranno finanziare le proprie iniziative benefiche grazie alla partecipazione alla mezza maratona ed alla manifestazione non competitiva.

L’EXPO AL SALONE DELLE FONTANE

L’Expo Huawei RomaOstia, ritorna al Salone delle Fontane dell’EUR, con espositori di grande qualità e servizi strettamente collegati al mondo della corsa e con la tradizionale consegna del kit di gara (pettorale e la t shirt ufficiale). L’apertura al pubblico è prevista per Giovedì 7 Marzo a partire dal pomeriggio, Venerdì e Sabato, 8 e 9 Marzo per l’intera giornata con orario continuato (www.salonedellefontane.com).

