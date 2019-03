L’Hotel Shg Antonella Pomezia e Cinecittà World insieme per una grande offerta turistica.

“Cresce l’offerta al pubblico dell’SHG Hotel Antonella: l’elegante albergo 4 stelle di Pomezia, gestito dal gruppo SHG, situato a pochi minuti da Roma amplia la sua offerta commerciale attraverso una partnership con Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. Cinecittà World offre più di 30 attrazioni e 6 spettacoli al giorno ai suoi clienti e nella prossima stagione promette l’apertura di quella che sarà la più importante ed innovativa attrazione del Parco, Volarium – Il cinema volante”.



Volarium sarà l’unico flying theatre esistente in Italia: un grande simulatore dinamico ricco di effetti speciali che farà volare i visitatori, sospesi ad oltre 10 metri di altezza, sulle opere di Leonardo da Vinci e sulla Firenze del ‘500, proprio nell’anno in cui ricorre il 500° anniversario della morte del Genio. Cinecittà World sarà aperto dal 23 marzo 2019 al 6 Gennaio 2020. Da oggi, sul sito dell’Hotel Antonella, è possibile prenotare il proprio pernottamento con colazione inclusa ed il biglietto di ingresso al parco ad un prezzo speciale riservato ai clienti Shg.



Un connubio tra lifestyle, divertimento e cucina d’autore, grazie al delizioso menù gourmet ideato per l’occasione dall’Executive Chef Davide Mangiapelo.”Il 2019 è un anno importante per noi, dichiara il portavoce del gruppo, l’intenzione è quella di realizzare delle partnership interessanti sul territorio dando il massimo valore al tempo libero dei nostri ospiti.







Lo Chef



Originario di Roma, ma con alle spalle esperienze maturate nelle regioni italiane del



nord e del sud; esperienze che gli anno permesso di rafforzare la conoscenza dellacucina mediterranea nelle sue varie declinazioni e di conosce le tipicità delle diverse cucine regionali italiane, eccellenze e specialità tipiche che oggi fanno capolino nel menu a la carte del ristorante dell’Hotel Antonella in cui lavora con una brigata di giovani selezionati collaboratori.







L'hotel





SHG Hotel Antonella è un elegante albergo 4 stelle a Pomezia, a pochi minuti da Roma. Immerso in un parco situato sulla sommità di una collina vicino alle coste laziali, SHG Hotel Antonella è il luogo ideale per eventi e meeting di successo a poca distanza da Roma.



Oltre alle eleganti camere, infatti, SHG Hotel Antonella mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio ristorante, adatto a banchetti e ricevimenti, un centro congressi attrezzato con le più moderne tecnologie ed un ampio parcheggio gratuito.



Grazie alla sua posizione strategica, a pochi chilometri dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, SHG Hotel Antonella è la soluzione ideale per soggiorni di lavoro ma anche per visitare Roma in comodità per poi rilassarsi lontani dal traffico della Capitale.



Ciascuno degli hotel SHG ha un suo carattere e stile: dagli hotel orientati verso una clientela business agli hotel boutique, da quelli dallo stile contemporaneo alle dimore storiche, tutte le nostre strutture sono accomunate da un’offerta varia e in armonia con il contesto circostante, rappresentando il luogo ideale in cui gli ospiti possono divertirsi, rilassarsi o gustare la cucina dei ristoranti SHG e vivere un’esperienza di soggiorno indimenticabile.



La nostra value proposition è volta ad un approccio di one to one marketing: l’obiettivo è cioè di proporre un’offerta unica, quasi personalizzata, a ciascuno dei potenziali clienti presenti sul mercato, tenendo conto che le aziende alberghiere offrono i c.d. “beni esperienza”, quelli per i quali il consumatore è in grado di esprimere un giudizio solo dopo averli provati. Inoltre, il value for money è oggi più che mai un elemento imprescindibile: offrire il massimo beneficio a fronte del prezzo sostenuto dal cliente è il cardine della corporate strategy aziendale.



Soltanto in questo modo, che si tratti di clientela turistica individuale o di gruppo, leisure o business, il cliente non si sentirà un oggetto, un numero, o peggio un “accidente necessario” a generare profitto per il prestatore di servizi, ma avrà il piacere di godere del soggiorno presso le nostre strutture, andando così a innescare il circolo virtuoso della creazione di valore.



Il Gruppo Salute Hotel Group comprende i seguenti Alberghi:



• Venezia, “SHG Hotel Salute Palace”



• Varese - Induno Olona, “Villa Porro Pirelli”



• Vicenza, “SHG Hotel de la Ville”



• Varese - Somma Lombardo, “SHG Grand Hotel Milano Malpensa”



• Verona, “SHG Hotel Verona”



• Verona, “SHG Hotel Catullo”



• Roma, “SHG Hotel Portamaggiore”



• Pomezia, “SHG Hotel Antonella”



• Lago Maggiore - Belgirate – “SHG Hotel Villa Carlotta”



• Bologna - Zola Predosa - “SHG Hotel Bologna”







La Cucina





Lasciatevi coccolare dai menu stagionali e dalle proposte gourmet dei nostri chef! La cucina di SHG Hotel Antonella si focalizza sui piatti classici della cucina italiana preparati con materie prime di qualità e rivisitati con un tocco di originalità. La scelta di servire piatti che rispettano la stagionalità dei prodotti è accompagnata da una selezione di vini D.O.C.







Alcuni piatti del Nuovo Menù:



Involtini di pasta fillo con gamberi su crema di patate viola, Carboncino di tonno su marmellata di pomodorini, Pesce spada marinato all’aceto di champagne con insalata di puntarelle e caviale; Tonnarelli alle castagne su crema di zucca mantecati all’astice, cipollotti freschi e olive taggiasche; Trancetto di cernia in guazzetto di patate al limone e petali di tartufo e Millefoglie scomposta con crema chantilly e lamponi







Wedding





SHG Hotel Antonella è una splendida location per sofisticati banchetti di nozze a poca distanza da Roma. Grazie alle ampie sale, adatta ad ospitare fino a 800 persone, questo albergo a Pomezia è ideale per ospitare ricevimenti molto numerosi.



Per rendere ancora più speciale il vostro giorno, SHG Hotel Antonella mette a vostra disposizione un comodo parcheggio esterno gratuito, un parco scenografico ed uno staff altamente qualificato e pronto ad organizzare ogni dettaglio del vostro ricevimento, allestendo gli spazi in base alla tematica da voi scelta e mettendo a vostra disposizione un gran numero di fornitori specializzati nel settore del wedding. © RIPRODUZIONE RISERVATA