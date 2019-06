Hooverphonic, il tour arriva in Italia: tra le date anche l'11 luglio a Villa Ada

Ligabue Start Tour 2019: date, scaletta e le foto in anteprima del live

Gli Hooverphonic annunciano una nuova data in Italia, il 25 luglio al Castello Svevo di Cosenza. L'appuntamento si aggiunge al tour già annunciato, che toccherà Desio (MB), Roma, San Severo (FG) e Assisi (PG). La celebre band belga, ad oggi 5 dischi di platino e 8 dischi d’oro, porterà dal vivo “Looking For Stars”, l'album che ha sancito il tanto atteso ritorno sulle scene e l'arrivo della nuova cantante, la diciottenne Luka Cruysberghs.



Con “Looking For Stars” la band ha anche intrapreso un nuovo percorso musicale, conservando la forza espressiva che li ha consacrati nel panorama internazionale e guardando al futuro, tra note sinuose, tonalità intense, territori inesplorati, brani trip-hop, canzoni funky psichedeliche e temi morriconiani. Gli Hooverphonic sono uno dei gruppo più famosi degli ultimi vent'anni, grazie a hit planetarie, come “Mad about you” e “Anger Never Dies”. Cinque dei loro album hanno debuttato al #1 nelle chart ufficiali e decine di canzoni sono diventate la colonna sonora di film e serie TV.



A metà dello scorso anno gli Hooverphonic hanno annunciato l'arrivo della nuova cantante, Luka Cruysberghs, vincitrice di The Voice Of Flanders 2017, di cui Alex Callier, leader e produttore della band, ne era coach. Dal vivo traducono con straordinaria eleganza la complessità della loro musica in studio, tra atmosfere sognanti e pop energico, da “Mad about you” all'ultimissima “Looking for Stars”, uscita l'8 maggio.



TUTTE LE DATE

10lug | Desio (MB) - Villa Tittoni

11lug | Roma - Villa Ada

25lug | Cosenza - Be Alternative Festival - Castello Svevo NUOVA DATA

26lug | San Severo (FG) - Alibi Summer Festival

27lug | Assisi (Pg) - River Rock Festival

Domenica 9 Giugno 2019

