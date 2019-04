Hip Hop contest al teatro Olimpico di Roma, finale italiana del campionato mondiale

La meta è Phoenix, per la finale di Hip Hop International 2019 (5-10 agosto). Il modo per arrivarci è vincere la selezione della tappa italiana dell’Hip Hop Championship che si svolgerà sabato al teatro Olimpico.



Le ventiquattro migliori compagini italiane si sfideranno in tre momenti: alle 11 le eliminatorie Megacrew, crew da 10 ai 40 elementi senza limiti di età (ore 11), alle 16 le eliminatorie delle Crew Junior (7-12 anni), Varsity (13-17 anni) e Adult (over 18), alle 21, la finale. A giudicarli saranno icone della cultura Hip Hop come Zulu Gremlin, Tomas Simon, Sponky Love, Per la prima volta ospite dalla Spagna Ursula Rilo, dall’Italia, Fritz e Master X (Double Struggle).



La serata sarà condotta dal rapper Rido con le selezioni musicale di Dj Baro. L’edizione dello scorso anno portò alla ribalta (quarto posto) i giovanissimi Alpha Kids di Fiumicino (nella foto).

Piazza G. Da Fabriano 17, sabato dalle 11 alle 22, 063265991, www.hiphopinternational.it biglietti su VIVAticket

