Valmontone outlet a ritmo di hip hop: balli, esibizioni e show a tutta musica

Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma si trasformerà in una vera e propria ballroom a cielo aperto, come i locali simbolo della sottocultura newyorchese che a fine anni Sessanta ospitavano competizioni di ballo alternative. Lunedì 22 aprile arriverà infatti Let’s dance lo spettacolo che vedrà protagoniste, al ritmo di hip hop, alcune tra le crew più famose d’Italia. A partire dalle 15 si esibiranno gli Alpha Kids, otto ballerini under 15 con alle spalle la partecipazione ai Mondiali Hip Hop di San Diego nel 2015 e all’ultima edizione del programma televisivo “Italia’s got talent”. A dividere il palco con loro ci saranno i Kiki House of Munera, “famiglia” punto di riferimento della ball culture italiana, insieme alle crew In Da Family, Seaside Attack e Mav Squad.



La settimana di appuntamenti con la urban music a Valmontone Outlet proseguirà poi giovedì 25 aprile con Out hip hop Contest, un vero e proprio Contest dedicato ai fenomeni emergenti dell’hip hop italiano.

A fare gli onori di casa una vera e propria regina delle ballroom come Federica Palazzi che, con cinque mondiali di Hip hop alle spalle, torna nella sua Valmontone per far conoscere il mondo culturale in cui è cresciuta e supportare le crew che si sfideranno durante la giornata, condotta dal rapper Amir Issaa.

La giuria invece sarà composta da Teddy Wigga, direttore artistico della Street School- Hip Hop Accademy, la prima accademia di Hip Hop della provincia di Brindisi, i coreografi Giuseppe Carrieri e Desirèe Di Giuseppe. Special guest Maria Zaffino, ballerina professionista ed ex insegnante nella trasmissione “Amici”.

Ad aprire e chiudere il talent del 25 le performance di una delle mega crew più famose, La Familia kids insieme ai Buddha G.



Per partecipare al talent è sufficiente iscriversi gratuitamente seguendo le istruzioni al link https://bit.ly/2UvyK0G Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA