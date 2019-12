Harry Potter, la magia del Natale in musica a Milano e Roma

The Magic of Christmas at Hogwarts Castle

Giovedì 19 Dicembre 2019, 07:30

La magia delle feste si moltiplica con sei cine-concerti dell’(che si è già cimentata anche con Titanic e Il Gladiatore), che torna in scena con, il maghetto della saga letteraria dida 450 milioni di copie, edita in Italia da. E assieme ai sei adattamenti, proprio in occasione del Natale, arriva in un’esclusiva versione home video con il Trivial Pursuit del maghetto.Il 27 (ore 20) e 28 dicembre (ore 15 e 20) al teatro degli Arcimboldi di Milano (Harry Potter e il calice di fuoco) e il 29 (ore 20) e 30 dicembre (ore 15 e 20) al Parco della Musica di Roma (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), il maestrodirigerà 130 musicisti, tra orchestra e coro, per ricreare dal vivo la partitura scritta die nominata come miglior colonna sonora agli Oscar. Il concerto è in perfetto sincrono con il film - proiettato sullo schermo di dodici metri - diretto dal Premio Oscare forse il più dark dell’intero franchise. Non solo reinventa il look di Hogwarts, dalle divise alle bacchette, ma rivela con uno stile visivo mozzafiato, misteri legati al passato del Bambino Sopravvissuto e del padrino Sirius Black (il premio Oscar Gary Oldman), una delle figure-chiavi del racconto.A Natale la Potter-mania si amplifica ovunque con eventi speciali, soprattutto nei parchi a tema dal Wizarding World of Harry Potter neglidi Orlando, in Florida, al Warner Bros. Studio Tour di Londra. Per il maghetto le feste sono sempre state un momento delicato dell’anno, dove la malinconia per i genitori scomparsi si acuisce e l’insofferenza per gli zii “babbani” aumenta. Per fortuna a Hogwarts ha trovato una casa e una famiglia di amici che lo terranno al sicuro per sempre.