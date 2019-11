Hard Rock Cafè Roma celebra il Thanksgiving Day con una serata speciale

Giorno del Ringraziamento:

Thanksgiving Day

Una grande festa per una occasione delgiovedì 28 Novembre,propone ai fan una serata speciale: al Cafe un menù tradizionale a base di tacchino che include petto di tacchino arrostito a fuoco lento, verdure arrostite, ripieno classico fatto in casa, purea di patate dolci cremosa, salsa di mirtilli e la classica salsa gravy. All’interno del locale sarà possibile respirare la vera atmosfera della festa più amata dagli americani. Oltre al consueto menù del Ringraziamento, gli ospiti del Cafe potranno degustare anche una fetta di torta di zucca firmata Hard Rock, servita con salsa al caramello, noci tostate e panna montata.Per gli ospiti che desiderano vivere pienamente l’esperienza delsarà possibile assaporare anche un Holiday Espresso Martini preparato con Grey Goose Vodka, Kahlúa ed una fredda spuma di caffè espresso preparato al momento. Il momento clou della giornata di festeggiamenti arriva in serata, alle ore 20 con la musica live dei 7 Hills Gospel Choir insieme a Tahnee Rodriguez.Il gruppo è composto da circa 40 elementi, coordinati dalla presidentessa Antonella Lavalle e diretti da Gianluca Buratti, provenienti da diversi generi musicali, uniti per cantare il gospel più diverso dall'originario al moderno fino ad esperimenti di musica leggera.trova le sue radici nell’abbraccio artistico di due continenti, quello sudamericano e quello africano. Nata a Roma, da madre argentina e padre rwandese, l’artista forgia il suo senso del ritmo e la sua voce sugli ascolti fondamentali dei vinili di Stevie Wonder, Marvin Gaye, Ray Charles, Compay Segundo, Skatalites e Bob Marley.