Hard rock cafè di Roma: San Valentino 2021 al gusto della passione e in sicurezza

Da venerdì 12 febbraio a domenica 14 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, l’Hard Rock Cafe di Roma si tinge di rosso per la festa degli innamorati e, pur sotto il rigido controllo dei protocolli di sicurezza studiati per l’emergenza sanitaria, propone tre giorni nel segno del gusto della passione, con una sorpresa danzante studiata appositamente per le coppie rock. Oltre alla possibilità di gustare il Valentines WeekEnd Menu (3 days of love), studiato per l’occasione e di veder condiviso sui canali social del locale il loro momento più romantico, Hard Rock Cafe omaggerà i fan con un coupon valido per una lezione di ballo latino-americano targato Flirting on the floor. “Solitamente” spiegano dall’azienda “i nostri Cafe sono lo spazio perfetto per ospitare concerti ed eventi che divertono e intrattengono i nostri fan. Purtroppo, le restrizioni dovute alle norme di sicurezza per arginare i contagi ci impongono una maggior attenzione, ciononostante abbiamo pensato a questa partnership per regalare sia alle coppie che sceglieranno di festeggiare San Valentino nei nostri Cafe in presenza, sia a quelli che sceglieranno la formula delivery a casa, un coupon per una lezione di danza latino-americana sulla piattaforma flirtingonthefloor”.

Il Valentines WeekEnd Menu prevede piatti come Hummus cremoso con il mix di spezie LoveAll, servito con focaccia calda a lato, il Surf & Turf deluxe steak che intreccia il gusto terra-mare, o il California Style Cobb Salad con avocado e fagioli neri e la classica Steak special with marinated mushrooms. Per finire, un inaspettato Martini shakerato al caffè e una ricca torta a strati di cioccolato fondente con salsa alle fragole. “Il protocollo Safe & Sound” dicono dall’azienda “ci assicura non solo il distanziamento dovuto, ma anche il rispetto delle norme più importanti dal controllo della temperatura corporea, naturalmente applicato sia al personale di servizio che ai clienti, alla sanificazione immediata degli spazi utilizzati”. I più bei selfie di coppia postati con il tag @HardRockCafeRome verranno condivisi sulla bacheca digitale del Cafe per un ricordo indelebile di un San Valentino speciale. Inoltre, tutti gli ospiti potranno accedere al Rock Shop che per l’occasione proporrà ancora saldi e sconti sulla maggior parte dello stock. Infine, per chi invece volesse festeggiare la sera a casa, Hard Rock Cafe propone i menu delivery: un semplice ordine on-line e la cena è servita, con la possibilità di acquistare il regalo per il proprio partner anche on-line attraverso gli store dedicati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 19:24

