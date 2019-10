Hard Rock Cafe, a Roma l'Halloween party con la Red Bricks Foundation e il dj set di Enrico Silvestrin

Martedì 29 Ottobre 2019, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si smette mai di festeggiare all’: il 31 ottobre torna l’appuntamento con gli amanti della notte piu’ spaventosa dell’anno. “Let The Ghoul Times Roll at Hard Rock Cafe Rome”. Nel cuore della Capitalesarà una paurosa serata a tema condita da musica dal vivo, uno speciale menu e tanto “terrificante” divertimento.La musica sarà protagonista con il live della. La band romana, famosa per la sua partecipazione a 'X Factor' lo scorso anno, è tornata dopo l’esperienza in studio con Steve Lyon (producer dei Depeche Mode, The Cure) con il nuovo singolo Ho perso la testa. A seguire una lunga notte di dj set con. Dalle 20 sarà disponibile l'angolo horror make-up grazie all'Accademia Gilmont Italia.L'Halloween party dell'Hard Rock Cafe sarà accompagnato da un menu pensato ad hoc: dalla crema di pecorino con spinaci, alle alette di pollo arrostiste e condite con salsa buffalo o barbecue, per passare agli steak burger, costolette di maiale, salmone norvegese, insalata e l'Halloween spooky shake. Official Partners of the Event: Nastro Azzurro, Radio Sonica 90.7, Accademia Gilmont Italia, Gold Eventi Roma.Dal 26 Ottobre al 3 Novembre disponibile il Milkshake di Halloween: Halloween BOO!-zy Shake con Jim Beam Bourbon & Captain Morgan Dark Rum, miscelato con cremoso gelato alla vaniglia e una ricca salsa al cioccolato fondente, guarnito con panna montata al cioccolato bianco fatta in casa e tradizionali caramelle americane di mais. Disponibile nella versione analcolica, servito nell’iconica bottiglietta da latte. Promo 2x1 birra Nastro Azzurra in bottiglia.Due fasce orarie di prenotazione: 20:00 - 22:00; 22:30 - 00:30